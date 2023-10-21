Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde dereceye girenler belli oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince düzenlenen 2. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Vekili Prof. Dr. Nafiz Tok, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kazananları tebrik eden Tok, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak kültür ve sanata her zaman önem verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizi devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde katılımcılar, "kurmaca", "belgesel" ve "öğrenci" kategorilerinde yarıştı.

24 filmin gösterildiği festivalde, kurmaca kategorisinde "Salça", belgeselde "Cevizin Altında", öğrenci kategorisinde ise "İnsan Örtüsü" filmleri birinci oldu. "Simbiyoz" filmi ise öğrenci mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Avşar, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı.