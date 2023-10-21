Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde dereceye girenler belli oldu

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince düzenlenen 2. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde dereceye girenler belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince düzenlenen 2. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Vekili Prof. Dr. Nafiz Tok, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kazananları tebrik eden Tok, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak kültür ve sanata her zaman önem verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizi devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde katılımcılar, "kurmaca", "belgesel" ve "öğrenci" kategorilerinde yarıştı.

        24 filmin gösterildiği festivalde, kurmaca kategorisinde "Salça", belgeselde "Cevizin Altında", öğrenci kategorisinde ise "İnsan Örtüsü" filmleri birinci oldu. "Simbiyoz" filmi ise öğrenci mansiyon ödülünün sahibi oldu.

        Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Avşar, akademik ve idari personel, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Refah Sınır Kapısı saat: 10.00'da açılacak!
        Refah Sınır Kapısı saat: 10.00'da açılacak!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Tarlada ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Dönüş tarihi belli oldu!
        Takipsizlik kararı
        Takipsizlik kararı
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çağrı
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
        Blinken: Hamas tarafından rehine tutulanlar serbest bırakılmalı
        Blinken: Hamas tarafından rehine tutulanlar serbest bırakılmalı
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?
        İsrail'in nihai Gazze planı ne?

        Benzer Haberler

        Niğde'de trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü
        Niğde'de trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü
        Niğde Teknopark Azerbaycan irtibat ofisi açıldı
        Niğde Teknopark Azerbaycan irtibat ofisi açıldı
        Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaral...
        Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaral...
        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muhtarları ağırladı
        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muhtarları ağırladı
        Eski hükümlü devlet desteğiyle işini kurdu
        Eski hükümlü devlet desteğiyle işini kurdu
        Niğde Belediye başkanı Özdemir, İsrail'in saldırılarını kınadı
        Niğde Belediye başkanı Özdemir, İsrail'in saldırılarını kınadı