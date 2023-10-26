Niğde'de dezavantajlı çocuklara illüzyon gösterisi sunuldu Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 15 yaş altı suça sürüklenmiş ve hükümlü çocuklar ile Niğde Adliyesi ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin çocukları illüzyon gösterisi etkinliğinde bir araya geldi.

Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 15 yaş altı suça sürüklenmiş ve hükümlü çocuklar ile Niğde Adliyesi ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin çocukları illüzyon gösterisi etkinliğinde bir araya geldi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan Özaltanbulak, Cumhuriyet Savcısı Ömer Ekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, Aile ve Sosyal Hizmetler Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Çetin Tutaş ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, 15 yaş altı suça sürüklenmiş çocuklar, hükümlü çocukları, Niğde Adliyesi ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin çocukları katıldı.

Sosyalleşmeleri, toplumla yeniden bütünleşmeleri için düzenlenen programda çocuklara pamuk şekeri ve elma ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı.

Kırmızı-beyaz balonlarla süslenen salonda çocuklar, illüzyon gösterisini izledi.