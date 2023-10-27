Niğde Valisi Çelik ve Başkan Özdemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Cahit Çelik, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, kurulan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın her türlü zorluğa, yokluğa ve imkansızlığa rağmen kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız bizlere, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare' diyerek bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetin müdafaası ve muhafazası her şeyden önce gelmektedir. Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin en açık ifadesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız, bayrağımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Niğdeli hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Bu kutlu yolda, Niğde Belediyesi olarak sizlerle birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum."