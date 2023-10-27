Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik ve Başkan Özdemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik ve Başkan Özdemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Cahit Çelik, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, kurulan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kurtuluş Savaşı'nın her türlü zorluğa, yokluğa ve imkansızlığa rağmen kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız bizlere, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare' diyerek bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetin müdafaası ve muhafazası her şeyden önce gelmektedir. Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin en açık ifadesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız, bayrağımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Niğdeli hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Bu kutlu yolda, Niğde Belediyesi olarak sizlerle birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"

        Benzer Haberler

        Dağcılık tutkunu Niğde Valisi Cahit Çelik 20 yıldır zirvelere tırmanıyor
        Dağcılık tutkunu Niğde Valisi Cahit Çelik 20 yıldır zirvelere tırmanıyor
        Niğde'de 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde yangın- 2
        Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde yangın- 2
        NİĞDE'DE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
        NİĞDE'DE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN