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        Niğde'de üniversiteyi kazanan öğrenciler için şehir gezisi düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:52
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        Niğde'de üniversiteyi kazanan öğrenciler için şehir gezisi düzenlendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi ve Niğde Kent Konseyi'nin katkılarıyla düzenlenen gezide, birinci sınıf öğrencileri, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua okudu.

        Kemerhisar beldesindeki Roma Havuzu, su kemerleri ve Tyana Antik Kenti'ni gezen öğrencilere, bölgenin tarihi hakkında bilgiler verildi.

        Öğrenciler daha sonra, Niğde Müzesi, Gümüşler beldesindeki Gümüşler Manastırı, Yeşilburç köyündeki seyir terasını ve Yeşilburç Kilise Cami'yi de gezdi.

        Geziye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Okyay Uçan ve öğrenciler katıldı.

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