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        Niğde'de 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi

        Niğde'de bir kamyonda 3 milyon 920 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:16 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:16
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        Niğde'de 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Niğde'de bir kamyonda 3 milyon 920 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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