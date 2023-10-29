Niğde'de minibüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
Niğde'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Niğde'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ş.O'nun (29) kullandığı 33 N 4483 plakalı biber yüklü kamyonet, Niğde-Adana Otoyolu Kavuklu mevkisinde, Y.K. idaresindeki 35 BDM 032 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet sürücü Ş.O, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücünün cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.