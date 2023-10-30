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        Niğde'de 5 milyon dolu makaron ele geçirildi

        Niğde'de bir kamyonda 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:09
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        Niğde'de 5 milyon dolu makaron ele geçirildi
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        Niğde'de bir kamyonda 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 5 milyon dolu makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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