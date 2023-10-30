Niğde'de 5 milyon dolu makaron ele geçirildi
Niğde'de bir kamyonda 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Niğde'de bir kamyonda 5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 milyon dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.