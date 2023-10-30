Niğde'de 3. Özel Güvenlik Sektörü Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 3. Özel Güvenlik Sektörü Öğrenci Buluşması, düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tarafından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan İbiş, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Eraslan, Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğretim Görevlisi Ali Davut Alkan ve öğrenciler katıldı.

Para ve değerli eşya nakli konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren özel bir firmadan Operasyon Bölge Müdürü Erhan Güler ve Risk Müdürü Metin Şenol, konuyla ilgili sunum yaptı, istihdam süreçleri ve staj olanakları görüşüldü.