Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Niğde'de konuştu:

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail'e karşı çıkarken biz sadece Filistin'i, Gazze'yi, Kudüs'ü değil aslında Türkiye'yi savunuyoruz." dedi.

Şentop, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ev sahipliğinde, Valilik ve Niğde Belediyesi işbirliğinde, ilçe ve belde belediyelerinin katkılarıyla Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu"na katıldı.

Mübadele konusunun devletin ve milletin en önemli meselesi olduğunu belirten Şentop, mübadelenin, tarihi, ekonomik, sosyal ve devlet hafızasında çok önemli etkilerinin bulunduğunu anlattı.

Şentop, Balkan ve Rumeli muhaciri ailede büyüdüğünü belirterek, "Türkiye'nin her yerinden gerek mübadeleyle gerekse mübadele dışında, sadece Balkanlar'dan, Rumeli'den değil Kafkaslar'dan, o büyük Osmanlı coğrafyasından gelen insanlarımız var. Bunlar, Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde mutlaka bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

- "İsrail, kuruluş itibarıyla dünyada başka bir örneği olmayan bir devlet"

Bugün çok çirkin ve kanlı bir sürecin içinde bulunduklarına dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Bugün canlı yayınlarda gerçekleşen ölüm ve sürgün olaylarıyla karşı karşıyayız. Kudüs'le ilgili, Filistin'le ilgili, Gazze ile ilgili bir değerlendirme yaptığımızda sadece Filistin'i, Gazze'yi, Kudüs'ü kastetmiyoruz. Dünyaya felaket getirmiş olan 20. yüzyılda İkinci Dünya Savaşı'yla ortaya çıkan dünya düzenini eleştiriyoruz. İsrail, kuruluş itibarıyla dünyada başka bir örneği olmayan bir devlet. İsrail Devleti, Filistin topraklarında 2000 yıldır yok. Yahudi halkı, topluluğu, milleti de yok. Küçük bazı topluluklar halinde yaşayan Yahudiler var. Orada önce bir halk inşa ediliyor, sonra bunun üzerine de bir devlet kuruluyor. Bir yapay halk inşası ve bir yapay devlet kuruluşu söz konusu ama onlar bunu bazı dini temellerde ifade ediyorlar. Bunun siyasi yorumuna da siyonizm diyoruz. Başbakan Netanyahu'nun söylediklerinden hareketle 'Nil'den Fırat'a kadar büyük İsrail siyonist projesi, Türkiye'yi ilgilendiriyor.' denilebilir. O büyük haritaların içerisinde bugün Türkiye'nin topraklarının bir kısmı da var. Dolayısıyla İsrail'e karşı çıkarken biz sadece Filistin'i, Gazze'yi, Kudüs'ü değil aslında Türkiye'yi savunuyoruz."

Şentop, dünya halklarının gösterdiği yoğun ve etkili tepkilerin önemli bir değişimin habercisi olduğunu vurguladı.

Tarihte yaşanan olayların aktarılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Şentop, "Tarihte yaşadıklarımızı bugüne aktarmak ve o bilginin bilinciyle beraber bugünün politikalarını bunların üzerine kurmak mecburiyetindeyiz. Tarihi eğer kurutursak, yaşadıklarımızı unutursak, köklerimizi unutursak bugünkü halimizi anlamakta, izah etmekte ve yarına yönelik politikalar üretmekte zorluk yaşarız. İnşallah bundan sonra daha fazla program, sempozyumunun yapılmasına vesile olacak bu sempozyumu çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde nüfusunun üçte birinin göçmen olduğunu belirterek, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da 18 Kasım'da sona erecek sempozyumda 73 araştırmacının 14 oturumda 60 başlıkta mübadele temalı tebliğ sunacağını söyledi.

Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, eski Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve mübadeleyle gelenlerin yakınları katıldı.