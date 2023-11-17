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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı

        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:10
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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı
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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli, gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri ve haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenlendiği operasyonlarda, 28 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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