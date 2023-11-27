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        Niğde Belediyesi sıfır atık farkındalığı oluşturmak için okullarda etkinlik düzenliyor

        Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce, sıfır atığa dikkat çekmek için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:49
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        Niğde Belediyesi sıfır atık farkındalığı oluşturmak için okullarda etkinlik düzenliyor
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        Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce, sıfır atığa dikkat çekmek için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Efendibey İlkokulunda gerçekleştirilen programda, öğrencilere maskot eşliğinde sıfır atığın önemi anlatıldı ve kalemlik hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sıfır atığın, çevre koruma ve kaynakların daha verimli kullanılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Niğde Belediyesi olarak bu konuda farkındalık oluşturmayı ve özellikle çocuklarda bu bilinci yerleştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenliyoruz. Bu tür etkinlikler, çocukların erken yaşlardan itibaren sıfır atık konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda çevre dostu alışkanlıkların oluşmasına da katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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