Niğde'de apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi Niğde'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Defne Sokak'ta üç katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen O.Y, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.