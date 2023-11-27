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        Niğde'de apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Niğde'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 22:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:23
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        Niğde'de apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        Niğde'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Defne Sokak'ta üç katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Dumandan etkilenen O.Y, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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