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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:58
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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        M.S. (27) idaresindeki 06 HD 4839 plakalı otomobil, Edikli-Orhanlı yolu arasında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada hayatını kaybeden M.S'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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