Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

M.S. (27) idaresindeki 06 HD 4839 plakalı otomobil, Edikli-Orhanlı yolu arasında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden M.S'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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