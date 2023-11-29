Niğde'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Niğde'de otomobille tırın çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray-Niğde kara yolu TOKİ kavşağında, O.Y'nin (21) kullandığı 51 ABV 025 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 05 FS 455 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yalanan otomobil sürücüsü O.Y, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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