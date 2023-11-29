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        Niğde'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobille tırın çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:37
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        Niğde'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü
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        Niğde'de otomobille tırın çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

        Aksaray-Niğde kara yolu TOKİ kavşağında, O.Y'nin (21) kullandığı 51 ABV 025 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 05 FS 455 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yalanan otomobil sürücüsü O.Y, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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