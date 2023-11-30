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        Niğde'de bir kişi bıçakla yaralandı

        Niğde'de bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:49 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:49
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        Niğde'de bir kişi bıçakla yaralandı
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        Niğde'de bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, tedavi altına alındı.

        Merkez Emin Erişingil Bulvarı'nda K.A. ile B.Ö ve kardeşi B.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda, K.A. bıçakla ağır yaralandı.

        Yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, firar eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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