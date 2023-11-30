Niğde'de bir kişi bıçakla yaralandı Niğde'de bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, tedavi altına alındı.

Niğde'de bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, tedavi altına alındı.

Merkez Emin Erişingil Bulvarı'nda K.A. ile B.Ö ve kardeşi B.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda, K.A. bıçakla ağır yaralandı.

Yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, firar eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.