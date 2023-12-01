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        Niğde'de Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

        Niğde Belediyesince hayata geçirilecek İlhanlı Mahallesi Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:09
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        Niğde'de Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
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        Niğde Belediyesince hayata geçirilecek İlhanlı Mahallesi Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.

        Vali Cahit Çelik, İlhanlı Mahallesi'ndeki tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, tesisin kadınları sosyal ve kültürel hayatta daha aktif hale getireceğini söyledi.

        Niğde genelinde merkezde 7 olmak üzere 15 kütüphane olduğunu belirten Çelik, "Belediyenin özellikle kale bölgesinde devam eden projesindeki kent müzesi açıldığında buranın kültürüne, tarihine ciddi anlamda katkı sağlayacak." dedi.

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da projeyi özellikle kültürel ve sosyal anlamda kentin zenginliği olarak gördüğünü anlattı.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise proje kapsamında yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik 2 farklı girişi olan bir bina olacağını vurguladı.

        Üç katlı binanın bir tarafının kadınların kullanacağı Kadın Yaşam Merkezi olarak planlandığına işaret eden Özdemir, "Orada atölyeler olacak, mutfaktan tutun, aşçılıkla diğer sektörlerle alakalı çeşitli kurslar verilecek. Aynı zamanda kadınlarımıza özel spor merkezi de olacak." dedi.

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