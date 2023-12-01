Niğde'de esnaftan engellilere indirim desteği
Niğde'de, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyelerine 9 işletme indirim sağladı.
Niğde'de, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyelerine 9 işletme indirim sağladı.
Dernek binasındaki etkinlikte, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan ile 9 esnaf arasında sağlık, medikal, giyim, gıda ve temel ihtiyaç gibi alanlarda yüzde 10 ila yüzde 30 arasında indirim sağlayacak protokol imzalandı.
Çalışkan, protokolün esnafa örnek olmasını dileyerek, "Niğde Belediyesinin çalışmaları sayesinde engelliler Niğde'de rahat yaşayabiliyor. Esnafımız da engellilere ilgi ve alaka gösteriyor. Dernek üyelerimize indirim kartlarımızı dağıttık. Üyelerimiz bu kartlarla indirimlerden faydalanacak." ifadelerini kullandı.
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