Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de esnaftan engellilere indirim desteği

        Niğde'de, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyelerine 9 işletme indirim sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de esnaftan engellilere indirim desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi üyelerine 9 işletme indirim sağladı.

        Dernek binasındaki etkinlikte, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan ile 9 esnaf arasında sağlık, medikal, giyim, gıda ve temel ihtiyaç gibi alanlarda yüzde 10 ila yüzde 30 arasında indirim sağlayacak protokol imzalandı.

        Çalışkan, protokolün esnafa örnek olmasını dileyerek, "Niğde Belediyesinin çalışmaları sayesinde engelliler Niğde'de rahat yaşayabiliyor. Esnafımız da engellilere ilgi ve alaka gösteriyor. Dernek üyelerimize indirim kartlarımızı dağıttık. Üyelerimiz bu kartlarla indirimlerden faydalanacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Niğde protokolü ve vatandaşlar engellilerin yaşantısını deneyimledi
        Niğde protokolü ve vatandaşlar engellilerin yaşantısını deneyimledi
        Niğde'de Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
        Niğde'de Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı
        Niğde'de bir kişi bıçakla yaralandı
        Niğde'de bir kişi bıçakla yaralandı
        Niğde'de Elmalı Göleti'nin inşası devam ediyor
        Niğde'de Elmalı Göleti'nin inşası devam ediyor
        Niğde'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Niğde'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Niğde'de bal ormanı kurulumu için 1000 fidan dikildi
        Niğde'de bal ormanı kurulumu için 1000 fidan dikildi