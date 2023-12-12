Niğde'de 1 milyon 860 bin dolu makaron ele geçirildi Niğde'de bir tırda 1 milyon 860 bin dolu makaron ele geçirildi.

Niğde'de bir tırda 1 milyon 860 bin dolu makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu.

Araçta, 1 milyon 860 bin dolu makaron bulundu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.