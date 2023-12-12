Kırgız yazar Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde'de anıldı Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen programda anıldı.

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve tiyatro sanatçısı Baken Kıdıkeyeva, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde düzenlenen programda anıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Doğumunun 95. yıl dönümüne ithafen Cengiz Aytmatov ve doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen Baken Kıdıkeyeva" anma programında yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov'un Kırgız edebiyatı denilince akla gelen ilk isim olduğunu söyledi.

Aytmatov'un isminin Kırgızistan'la sınırlı kalmadığını belirten Rektör Uslu, şunları kaydetti:

"Aytmatov, Türklüğün ve Türk edebiyatının dünyadaki sesidir. O, 170'ten fazla dile tercüme edilen ve baskı sayısı 60 milyonu aşan eserleriyle Tanrı Dağları'nın eteklerini yurt edinen Türklerin aşkını, düşünüş ve yaşayış biçimlerini, hayat felsefesini, dini ve milli kimliğini dünyaya duyurmuştur. Bir diğer önemli isim olan Baken Kıdıkeyeva da kardeş Kırgız halkının yetiştirdiği çok önemli bir halk sanatçısıdır. TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin 39. Dönem Toplantısı'nda 2023 yılı, Baken Kıdıkeyeva'nın aziz hatırasına anma yılı olarak ilan edilmiştir. "

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) İdari, Mali ve Hukuki İşler Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu da Cengiz Aytmatov ve Baken Kıdıkeyeva'nın, isimlerini tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Cengiz Aytmatov'un eserlerini dünyada herkesin okuduğuna dikkati çeken Mülazımoğlu, "Aytmatov, Kırgız halkının milli kimliğini, örf ve adetini, gelenek, göreneklerini, yaşam tarzını, ahlaki değerlerini, eserlerine yansıtmıştır. Yaşadığı coğrafyanın sevincini ve kaygısını, tecrübelerini yazıya döküp ölümsüzleştirmiştir. Kırgisiztan'ın tiyatro sahnelerini fetheden Baken Kıdıkeyeva ise aynı zamanda sinemanın en parlak yıldızıydı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aytmatov ve Kıdıkeyeva'nın hayatını anlatan kısa film gösterildi, fotoğraf sergisi açıldı.