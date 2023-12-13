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        Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi

        Niğde'de bir tırda 5 milyon 400 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:53
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        Niğde'de 5 milyon 400 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Niğde'de bir tırda 5 milyon 400 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir tırı durdurdu.

        Araçta, gümrük kaçağı 5 milyon 400 bin dolu makaron bulundu.

        Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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