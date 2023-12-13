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        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de su kazanını temizlerken kimyasal tepkime sonucu zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü

        Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:31
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        GÜNCELLEME 2 - Niğde'de su kazanını temizlerken kimyasal tepkime sonucu zehirlenen 5 işçiden 2'si öldü
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        Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında çalışan F.S. (35), U.K. (29), B.Ş. (46), D.C. (43) ve O.B. (53), temizlik yapmak için su kazanına girdi.

        İşçiler, temizlikte kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, işçilerden F.S. ve U.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, diğer işçiler,ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        D.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Ayrıca, Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Çelik, gazetecilere, saat 10.40 civarında kazan temizliği yapan 2 işçi ile onlara yardıma gelen 3 işçinin kimyasal maddeden zehirlendiğini söyledi.

        Çelik, 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu, 2 işçinin ise ayakta tedavi gördüğünü aktardı.

        İşçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Çelik, "Üzüntü verici bir olay, inşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Yaptıkları bir kazan temizliği ancak kazan temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmışlar. Kazan da su kazanı, normalde fabrika içinde kullanılan bir kazan değil. Adli tahkikat devam ediyor. Bir vatandaşımızın hayati tehlikesi var." diye konuştu.

        - Soruşturma başlatıldı

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Su tankının temizliği esnasında kullanılan kimyasal gazdan etkilenmesi sonucu 2 temizlik işçisinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı olayla ilgili Başsavcılığımızca 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Olayda kusuru bulunan kişi ve kişilerin araştırıldığı, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin devam ettiği soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

        Soruşturma kapsamında olayda ihmali olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan olaya müdahale eden itfaiye ve sağlık görevlileri tedbir amaçlı hastanede tutuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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