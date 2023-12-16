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        Niğde'de öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi

        Niğde'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:36
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        Niğde'de öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi
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        Niğde'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilim Şenliği düzenlendi.

        Merkez Spor Kompleksi'ndeki şenlikte, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

        Şenliğe katılan Vali Cahit Çelik, akıllı şehirlerden dijital tarıma, sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojiye ve savunma sanayinden afetlere müdahaleye farklı projelerin sergilendiğine dikkat çekti.

        Çelik, "Çocuklarımızı milli teknolojiyle donatmak, onları dijital dünyada, siber vatanın birer neferi olarak yetiştirme konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte çocuklarımızın ekipman, malzeme konusunda bir ihtiyaçları olmayacak. Biz onlara her türlü desteği vereceğiz.'' ifadelerini kullandı.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "TÜBİTAK'la görüşmelerimiz devam ediyor, daha büyük bir bilim merkezi hazır vaziyette. İnşallah kısa bir süre içerisinde bir bilim merkezini Niğde'ye kazandırmış olacağız." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise geleceğin teknoloji yıldızlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir, TEKNOFEST eğitmenlerine ve dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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