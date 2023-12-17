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        Niğde'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

        Niğde'de foseptik çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:11
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        Niğde'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı
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        Niğde'de foseptik çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkez Selçuk Mahallesi'ndeki bir mezbahanenin foseptik çukurundan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 metrelik kuyuya merdivenle inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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