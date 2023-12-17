Niğde'de foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Niğde'de foseptik çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Selçuk Mahallesi'ndeki bir mezbahanenin foseptik çukurundan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 metrelik kuyuya merdivenle inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

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