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        Niğde'de 850 bin dolu makaron ele geçirildi

        Niğde'de polis ekiplerince 850 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:13
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        Niğde'de 850 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Niğde'de polis ekiplerince 850 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında farklı tarihlerde minibüs ve hafif ticari araçta arama yaptı.

        Araçlarda, 850 bin dolu makaron bulundu.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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