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        Niğde Belediyesi Beyaz Masa, 97 bin 227 çağrıya cevap verdi

        Niğde Belediyesi Beyaz Masa, bu yıl 97 bin 227 çağrıyı yanıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:33
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        Niğde Belediyesi Beyaz Masa, 97 bin 227 çağrıya cevap verdi
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        Niğde Belediyesi Beyaz Masa, bu yıl 97 bin 227 çağrıyı yanıtladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-18 Aralık tarihleri arasında 97 bin 227 çağrıya cevap veren Beyaz Masa'ya 21 binden fazla kişi yüz yüze başvurdu.

        Belediyenin WhatsApp istek ve şikayet hattına iletilen 12 bin 320 başvurudan 12 bin 40'ı cevaplandırıldı, 280 talep ve şikayet cevap verilmek üzere beklemeye alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Beyaz Masa'nın vatandaşlarla belediyenin tüm birimleri arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, Beyaz Masa ve diğer iletişim kanallarının, vatandaşların sorunlarının çözülmesinde önemli bir işlevi yerine getirdiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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