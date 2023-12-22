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        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

        Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:05
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        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
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        Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre içinde D.E. (36), H.E. (39) B.E. (64), M.E. (21) M.A.E’nin (47) içinde bulunduğu otomobil, aralarında husumet bulunan M.D'nin Ata Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde duran 4 araca çarparak zarar verdi.

        İş yerinden çıkanlarla olay yerine gelenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kavgada D.E. av tüfeğiyle H.E, B.E, M.E, M.A.E. ile O.D. (24) F.D. (22) M.D. (65) Y.D.E. (26) sopayla darp sonucu yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen D.E'nin tedavisi sürüyor.

        İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise emniyete götürüldü.

        Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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