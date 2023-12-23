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        Niğde'deki silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı tutuklandı

        Niğde'de 9 kişinin yaralandığı, husumetli iki grup arasındaki kavga nedeniyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 23:10 Güncelleme: 23.12.2023 - 23:10
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        Niğde'deki silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı tutuklandı
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        Niğde'de 9 kişinin yaralandığı, husumetli iki grup arasındaki kavga nedeniyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Ata Sanayi'de, "ateşli silahla kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" olayına karışan 9 zanlı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 fişek, çeşitli ebatlarda demir ve tahta sopalarla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D, Y.D, D.E, H.E, B.E, M.E. ve M.A.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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