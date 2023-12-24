Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de bir kuyumcu 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı

        Niğde'de 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de bir kuyumcu 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kuyumcu, geçmiş tarihlerde 25 kişinin toplamda 9 milyon 116 bin lira değerinde altın, döviz ve parayı çeşitli vaatlerle alıp iade etmeyince vatandaşlar şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden kuyumcu A.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Kadıköy'e böyle geldiler
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Sokak ortasında silahlı saldırı!
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıklıyor
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
        Pota derbisinde zafer Galatasaray'ın
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Niğde'de şehitler için dua edildi
        Niğde'de şehitler için dua edildi
        Niğde'de bir kişi arazide ölü bulundu
        Niğde'de bir kişi arazide ölü bulundu
        'Sürekli ağız kokusunda sistemik rahatsızlıklar araştırılmalı'
        'Sürekli ağız kokusunda sistemik rahatsızlıklar araştırılmalı'
        Niğde'deki silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı tutuklandı
        Niğde'deki silahlı kavgaya ilişkin 7 zanlı tutuklandı
        Niğde'de hasarlı kaza sonrası iki grup arasında kavga: 9 yaralı
        Niğde'de hasarlı kaza sonrası iki grup arasında kavga: 9 yaralı
        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 9 kişi yaralandı