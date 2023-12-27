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        Niğde'de şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:41
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        Niğde'de şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

        Merkez kampüste bir araya gelen Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Üniversite Teşkilatı üyesi öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak 15 Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

        Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu etkinlikte, şehitler dua edildi.

        Grup daha sonra ülkücü yemini ederek dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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