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        GÜNCELLEME - Niğde'de 2 akrabasını silahla öldüren kişi ölü bulundu

        Niğde'de 2 akrabasını tabancayla vurarak öldüren kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:21
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        GÜNCELLEME - Niğde'de 2 akrabasını silahla öldüren kişi ölü bulundu
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        Niğde'de 2 akrabasını tabancayla vurarak öldüren kişi evinde ölü bulundu.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde bir kıraathanenin önünde R.G. (51), akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti.

        İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, R.G. (39) ve A.G'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olayın ardından şüpheli R.G. de evinde ölü bulundu.

        R.G’nin evde ölü bulunmasıyla ilgili İ.G. gözaltına alındı, firari zanlı B.G’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan, Niğde Valisi Cahit Çelik de köye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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