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        Su altı fotoğrafçılığı tutkunu akademisyen 20'ye yakın sergi açtı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur, 15 yıldır su altında kalan tarihi yerleri ve canlıları fotoğraflayarak 20'ye yakın sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:02
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        Su altı fotoğrafçılığı tutkunu akademisyen 20'ye yakın sergi açtı
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur, 15 yıldır su altında kalan tarihi yerleri ve canlıları fotoğraflayarak 20'ye yakın sergi açtı.

        Sağlamtimur, AA muhabirine, fotoğraf çekme merakının küçük yaşlarda başladığını belirterek, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'dan yüzme eğitimi aldığını söyledi.

        Ailesinin desteğiyle yüzmede kendini geliştirdiğini anlatan Sağlamtimur, 10 yaşından itibaren serbest dalışa başladığını aktardı.

        Sağlamtimur, üniversiteyi bitirdikten sonra tüplü dalışa başladığını ve 15 yıldır su altı fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini dile getirdi.

        Su altı fotoğrafçılığı merakının ilkokul yıllarına dayandığını belirten Sağlamtimur, "O yıllarda Kaptan Cousteau'nun belgeselleri gösteriliyordu. Su altında geçen bu filmler, ciddi düzeyde etkiledi. Sonrasında biyolojiye ve su altı canlılarına da merak duydum. Su altı fotoğrafçılığı serüvenim bu şekilde ilerledi." diye konuştu.

        Sağlamtimur, Türkiye'de Akdeniz ve Ege Denizi'nde farklı noktalara dalış yaptığını, buralarda çektiği fotoğrafların farklı yerlerde sergilediğini aktardı.

        Halfeti'deki çalışmasını da Doğa Araştırmaları Sporları ve Kurtarma Derneği ile düzenlediklerini anlatan Sağlamtimur, şöyle konuştu:

        "Halfeti'de suyun altında kalan alanların fotoğrafını çekmiştim. Orada oluşturduğumuz sergi, Türkiye'de büyük ses getirdi. Dünya çapında da epey izlendi. Sergimiz, ilk önce Halfeti'de bir kısmı su altında kalan tarihi Ulu Cami'de açıldı. İkinci sergi ise İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı'nda gerçekleşti. Yerebatan Sarnıcı'nda açılan 'Su Altından Halfeti Fotoğraf Sergisi' aynı zamanda o sarnıcın tarihinde ilk ve tek fotoğraf sergisidir. Sonrasında birçok dergide ve medyada kullanıldı, Halfeti'nin tanıtımına katkısı oldu. Ayvalık'ta Kerbela Dalış Noktası'ndaki dalışımda su altı mercanlarının olduğu yerlerde çekim yaptım. Toros Kurbağalarını fotoğrafladım ve sergisini açtım.''

        Sağlamtimur, bugüne kadar 20'ye yakın sergi açtığını, Niğde'nin tanıtımına da katkıda bulunmak istediğini vurguladı.

        Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını, aldığı ödüllerle gurur duyduğunu ifade eden Sağlamtimur, şunları kaydetti:

        "'Mavi vatan' dediğimiz suyun altını fotoğraflayarak ülkemizi tanıtmaya devam edeceğim. Hedefim yurt dışında ülkemizi çok daha iyi tanıtabilmek, büyük galerilerde bu çalışmaların yer almasını sağlamak. Denizi olmasa bile Niğde'nin de Türkiye'de önemli olduğunu vurgulayan çalışmalar yapmak istiyorum. Geçen sene Türkiye'deki en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan ve Adana'da düzenlenen Altın Kamera Fotoğraf Yarışması'nda 3 fotoğraflarımla siyah beyaz kategoride başarı ödülü aldım. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun düzenlediği bir organizasyona dahil edildim. Bunun yanı sıra bazı fotoğraflarım, su altıyla ilgili çeşitli dergilerde kapak fotoğrafı olarak yer aldı.''

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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