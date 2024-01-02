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        Niğde'de hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili aralanan 16 kişi yakalandı

        Niğde'de hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili haklarında arama kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:23
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        Niğde'de hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili aralanan 16 kişi yakalandı
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        Niğde'de hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili haklarında arama kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

        Polis sorumluluk bölgesi dışında gerçekleşen dolandırıcılık olayı ile ilgili ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekipler, dolandırıcılık ve çeşitli suçlarından hakkında 19 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan hükümlüyü de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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