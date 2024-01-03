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        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:58
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        Niğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ö.Ö. (81) idaresindeki 51 LC 657 plakalı otomobil, Niğde-Adana kara yolu Bereke köyü yakınlarında M.Y'nin kullandığı 51 AF 747 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan M.Y. ile aracındaki E.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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