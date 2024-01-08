Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, gazeteciliğin, mesai kavramı gözetmeksizin zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde objektif haberlerle halkın bilgilendirilmesini sağlayan bir meslek olduğuna dikkati çekti.

        Her iklim şartında, gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirme adına görev yapan gazetecilerin, meşakkatli bir görevi icra ettiklerini aktaran Çelik, ''Kamu hizmeti görevini yerine getiren basın mensuplarımız, devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görmekte, basın ahlakı kurallarına ve toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılamaktadır. Bu vesileyle basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "İsrail, Hamas'ı yok etme hedefinden çok uzakta"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum

        Benzer Haberler

        Niğde'de kazada ölen çift yan yana defnedildi
        Niğde'de kazada ölen çift yan yana defnedildi
        Niğde'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; karı- koca öldü, 3 yaralı
        Niğde'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; karı- koca öldü, 3 yaralı
        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift öldü, 3 kişi yaralandı
        Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift öldü, 3 kişi yaralandı
        Niğde'de Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü
        Niğde'de Ülkü Ocakları üyeleri şehitler için yürüdü
        Vali Çelik Niğde 2. OSB sahasını inceledi
        Vali Çelik Niğde 2. OSB sahasını inceledi
        Niğde Belediyesi yeni hastane binası çevresinde yol yapım çalışmalarına baş...
        Niğde Belediyesi yeni hastane binası çevresinde yol yapım çalışmalarına baş...