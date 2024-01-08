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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye sathında adaylarımızla beraber daha iyi hizmetin yarışı ve rekabeti içerisindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:28
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Niğde'de konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye sathında adaylarımızla beraber daha iyi hizmetin yarışı ve rekabeti içerisindeyiz." dedi.

        Babacan, Niğde'de bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bir gazetecinin "DEVA Partisi olarak 81 ilde aday çıkartacak mısınız?" sorusu üzerine Babacan, tüm ülke sathında seçimlere kendi adları ve logolarıyla katılacaklarını söyledi.

        "Büyükşehirlerle ilgili belirlenen isimler var hem CHP hem AK Parti'den. Bu adaylarla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz?" sorusunu ise Babacan, şöyle yanıtladı:

        "Demokrasimiz için Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Demokraside siyasi partilerin rekabeti daha iyi hizmet için olmalı. Türkiye'de siyaset yapanlar siyaseti bir savaş alanı olarak düşünüyor. Siyaseti bir hamaset alanı olarak düşünüyor. Bazı siyasetçiler kendilerinden olmayanları düşman belliyor. Biz onlardan değiliz. Siyaset vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti vermenin bir yarışıdır, bir rekabettir. Dolayısıyla biz tüm Türkiye sathında adaylarımızla beraber daha iyi hizmetin yarışı ve rekabeti içerisindeyiz. Elimiz boş değil. Pek çok parti biliyorsunuz, 'şunu yapacağım, bunu edeceğim' der ama bunu yazıya dökmekten korkar. Çünkü 'Yarın yazarım, yapamam, başıma iş gelir' diye ürkerler ya da yazmaya da üşenirler. Çünkü bizim gibi böyle 23 tane eylem planını açıklayıp, hazırlayıp her alanda ama her alanda ülkemizin sorunlarına çözüm üreten bir başka siyasi parti yok arkadaşlar."

        - Türkiye genelinde 125 aday belirlendi

        Babacan, şu anda Türkiye genelinde 125 adayı belirlediklerini, çalışmaların devam ettiğini aktardı.

        "Bazı il gezilerinizde şahsınıza ve partinize karşı vatandaşlar tepki gösterdi. Bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadınız. Bunun önlemini aldınız mı?" sorusuna Babacan, şöyle cevap verdi:

        "Herhalde İstanbul Sancaktepe'deki olaydan bahsediyorsunuz. Tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bizim vatandaşlarımızla doğal buluşmalarımızda çok şükür vatandaşlarımız bizi büyük bir sevgi ve aynı zamanda da özlemle karşılıyor. Diyorlar ki 'sizi hiç ekranlarda göremiyoruz.' Ben de diyorum ki ne yapalım? Göstermiyorlar. Bizden korkuyorlar. 'Ali Babacan'ı çok gösterirsek bunlar iktidarı yarın alır' diye bizi göstermiyorlar. İşte buradayız diyoruz, canlısını görüyorsunuz diyoruz. Ama öyle tek tük farklı farklı yerlerde doğal olmayan, daha çok önceden planlanmış şekilde de provokasyon hadiseleri gerçekleşebiliyor. Yani bu Sancaktepe'deki konu da münferittir. Biz cuma namazındaydık. Cuma namazından sonra baktık birisi caminin kubbesinin yanındaki boşluğa çıkmış. Oradan bir şeyler söylüyor. Ben döndüm baktım. Ya dedim bu adamcağız düşer, eder. Bunu kim çıkarttı? Kim buna ne yaptı da oralara çıktı diye. Ondan sonra baktık malum kanallar, haber sitelerinde bir miktar haber olmuş. İşte 'Ali Babacan'a protesto, şu bu falan filan' diye. Çok şükür biz milletimizle barışığız."

        "İktidar partisinden ayrıldınız. Bunu bizim buradaki insanlar genelde hep merak etti, 12 yıl görevde kalıp ayrıldıktan sonra bir genel başkanlık var, neden daha önce konuşmadı, 12 yıldan sonra konuşmaya başladı. Buradaki ince çizgi nedir?" sorusu üzerine Babacan, şunları söyledi:

        "Şimdi bu da aslında tamamen bir bilgi kirliliği çünkü açıp bakarsanız basın arşivine ben hükümetteyken 2011-2012'den başlayarak giderek artan bir dozda yanlışlara işaret ettim. Yani 2015'te bakanlıktan ayrıldım. Daha 2012-2013'te orta gelir tuzağından bahsettim. Bakın, adalette, hukukta ve eğitimde kötüye gidiyoruz. Bunlar olmazsa bu ülke orta gelir tuzağına düşecek dedim. Şöyle Google'a bir orta gelir tuzağı yazın göreceksiniz en çok ben kullanmışım. En çok da başbakan yardımcısıyken."

        Konuşmaların ardından Babacan ve partililer, esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

        Babacan daha sonra partisinin Niğde Belediye Başkan adayı Ümit Güngör ile parti otobüsüyle şehir turu attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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