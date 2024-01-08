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        Niğde'de zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo çalışanı hastaneye kaldırıldı

        Niğde'de kargo sevkiyatı sırasında düşen kolinin içindeki zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo personeli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:06
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        Niğde'de zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo çalışanı hastaneye kaldırıldı
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        Niğde'de kargo sevkiyatı sırasında düşen kolinin içindeki zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo personeli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bir kargo şubesinde zirai ilaç yüklü koli düşerek patladı.

        İhbarın ardından olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Temizlemeye çalıştıkları zirai ilaçtan etkilenen 4 kargo personeli, zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kargo personelinin gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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