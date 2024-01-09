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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:00
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özdemir mesajında, demokratik ülkelerin en önemli unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu belirtti.

        Toplumların her anlamda kalkınabilmesi ve gelişebilmesi için tarafsız, özgür, ilkeli ve meslek etiğine uyan medya kuruluşlarına ihtiyaç duyduğuna işaret eden Özdemir, "Böylesine önemli bir mesleği icra eden gazetecilerin, bulundukları yörelerin gelişmesinde önemli rol oynadıklarına, tarafsız, ilkeli, her türlü şartlarda görevini yerine getiren, özel hayat ve kişisel haklara saygıyı benimseyen tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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