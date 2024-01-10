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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Niğde'de konuştu:

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Bütün illerimizde, ilçelerimizde İYİ Parti'nin yetişkin, yetkin kadrolarıyla milletimizin karşısında olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:59
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Niğde'de konuştu:
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Bütün illerimizde, ilçelerimizde İYİ Parti'nin yetişkin, yetkin kadrolarıyla milletimizin karşısında olacağız." dedi.

        Zorlu, partinin Niğde İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl, İlçe Başkanları Toplantısı'nda, genel seçimlerin ardından milletin Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır ekonomik ve siyasal koşullar nedeniyle İYİ Parti'ye büyük sorumluluk yüklediğini söyledi.

        Son seçimlerden sonra milletin İYİ Parti'ye uyarı mesajı verdiğini aktaran Zorlu, bunu yaparken İYİ Parti'yi gözden çıkarmadığını, gelecek siyaset dönemi için yeniden değerlendirebileceği mesajını da verdiğini belirtti. Zorlu, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki süreçte hatta aylarda seçmenimizin, Niğde'deki bir seçmenimizin Naim Bey'in adaylığının ne kadar değerli olacağını hissedeceği bir sürece adım atacağız. Bunu hep birlikte yaşadığımız gün de İYİ Parti'nin inşallah 2028'de iktidar yolculuğunu hep birlikte görmüş olacağız. Bu kararımızın herhangi bir kesime tırnak içinde o kavramı bize isnat ettikleri için söylüyorum, bir düşmanlık, husumetle ilgisi yoktur. Kararımızın özbeöz gerekçesi, büyük Türk milletidir. Biz milletimizin sürekli bir tarafın kazanan, sürekli bir tarafın kaybeden olduğu, böyle bir tabloda yaşamasını istemiyoruz artık. Bu yanlış siyaset modeline karşı çıkıyoruz. Bu amaçla inşallah bütün illerimizde, ilçelerimizde İYİ Parti'nin yetişkin, yetkin kadrolarıyla milletimizin karşısında olacağız."

        İYİ Parti'nin Niğde belediye başkan adayı Naim Osman Erem de seçilmesi durumda Niğde için çalışacağını vurguladı.

        Konuşmaların ardından program, basına kapalı devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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