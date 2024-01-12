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        Niğde Valisi Cahit Çelik basın mensuplarıyla buluştu

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:14
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        Niğde Valisi Cahit Çelik basın mensuplarıyla buluştu
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çelik, Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının gününü kutladı.

        Gazetecilerin halkın sesi olduğunu belirten Çelik, ilkeli, dürüst, ahlaklı, vatanını seven bir çerçevede yapılan haberciliğin ülkeye de hizmet ettiğini söyledi.

        Çelik, gazeteci ve vatandaşların desteğiyle memlekette huzur ve güvenliğin daha iyi bir şekilde temin edileceğini aktararak, "Görevi başında şehit olan, öldürülen tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle son dönemde 7 Ekim'den bu yana Gazze'de inanılmaz bir trajedi var. Orada 200'e yakın gazeteci hayatını kaybetti. Bu anlamda gazetecilik gerçekten zor bir iş. Biz de bazen gece yarısı bir yere gittiğimizde bir gazeteci arkadaşımızın haber yapmak için orada olduğunu görüyoruz. O anlamda işlerinizde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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