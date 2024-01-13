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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un ailesine şehadet haberi verildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 02:13 Güncelleme: 13.01.2024 - 02:13
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un ailesine şehadet haberi verildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

        Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.

        İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

        Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

        Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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