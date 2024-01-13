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        Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi memleketi Niğde'ye getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'ye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:29
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        Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi memleketi Niğde'ye getirildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'ye getirildi.

        Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Batur'un cenazesi, kara yoluyla Niğde'ye getirildi.

        Şehit Batur'un cenazesi, babası Cuma ve annesi Hatice Batur, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Silah arkadaşlarının omzunda taşınan şehidin naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından merkeze bağlı Himmetli köyünde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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