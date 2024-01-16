Niğde'de hastane inşaatının çevre düzenlemesi ve yol çalışması sürüyor Niğde Belediyesi ekipleri, inşaatı süren 400 yataklı ek hastane binasının yol ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Niğde Belediyesi ekipleri, inşaatı süren 400 yataklı ek hastane binasının yol ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımı devam eden 400 yataklı ek hizmet binasının etrafında çevre düzenlemesi, yol ve kavşak yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlantı yollarında altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt serimini de bitirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent için önemli sağlık yatırımı olan 400 yataklı ek hastane binasının yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirterek, "Hastanemize daha hızlı ve kolay ulaşım sağlanması noktasında ekiplerimizle tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.