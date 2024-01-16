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        Niğde'de minibüsün 5 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

        Niğde'de minibüsün çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:13
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        Niğde'de minibüsün 5 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
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        Niğde'de minibüsün çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        E.Ö. idaresindeki 51 ABG 506 plakalı yolcu minibüsü, Kale Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki S.B'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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