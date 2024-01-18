Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Niğde'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 29 Aralık-14 Ocak tarihlerinde meydana gelen 10 hırsızlık olayının 10 şüphelisini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.

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