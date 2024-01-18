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        Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Niğde'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:53
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        Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Niğde'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 29 Aralık-14 Ocak tarihlerinde meydana gelen 10 hırsızlık olayının 10 şüphelisini gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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