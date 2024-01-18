Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı

Niğde'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 158 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Ocak'ta kasten ve taksirle yaralama, mala zarar verme, tehdit, dolandırıcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, güveni kötüye kullanma, açıktan hırsızlık ve hakaret suçlarından aranan 158 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri salıverildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde de 1538 kişinin GBT sorgusu yapıldı, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 11 fişek ele geçirildi.​​​​​​​