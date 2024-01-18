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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı

        Niğde'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 158 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:57
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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı
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        Niğde'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 158 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Ocak'ta kasten ve taksirle yaralama, mala zarar verme, tehdit, dolandırıcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, güveni kötüye kullanma, açıktan hırsızlık ve hakaret suçlarından aranan 158 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri salıverildi.

        Gerçekleştirilen denetimlerde de 1538 kişinin GBT sorgusu yapıldı, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 11 fişek ele geçirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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