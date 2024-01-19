Niğde'de 74 bin 283 öğrenci karne aldı Niğde'de merkez ve ilçelerinde 74 bin 283 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Niğde'de merkez ve ilçelerinde 74 bin 283 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

İl genelinde 5 bin 634 öğretmenin görev yaptığı 389 okulda 74 bin 283 öğrenci, karnelerini aldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sakarya İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Burada konuşan Vali Çelik, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Çelik, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitim öğretiminde emek veren başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim camiasının tüm paydaşlarına dönem boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.