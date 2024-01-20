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        Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:49
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        Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        H.B.Y. (48) idaresindeki 06 COZ 492 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi kavşağında T.Ç'nin (26) kullandığı 51 FH 918 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü H.B.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi N.Y. (45), oğlu Jandarma Uzman Çavuş M.Y. (24), gelini K.Y. (21) ve dünürü A.B. (54) ile kamyonet sürücüsü T.Ç, yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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