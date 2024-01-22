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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den STK ziyaretleri

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:57
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den STK ziyaretleri
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti'den yeniden aday gösterilen Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve beraberindekilerle Niğde Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti.

        Niğde Şehit Aileleri Derneği'ni de ziyaret ederek dernek başkanı Ömer Demir ve şehit yakınlarıyla görüşen Özdemir, Dışarı Camisi'nde sabah namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi, çorba ve simit ikram etti.

        Özdemir, Kitreliler Derneği, Niğde Sağırlar Derneği ile Sağırlar Spor Kulübünü de ziyaret ederek dernek yöneticileriyle sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, vatandaşların kendilerinden hizmet beklediğini, bunun için sokak sokak, kapı kapı gezerek yaptıkları ve yapacakları işleri anlatacaklarını belirtti.

        Niğde'yi Türkiye'de parmakla gösterilen şehir haline getireceklerini vurgulayan Özdemir, "Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelmeye, onların fikir, düşünce, eleştiri ve taleplerini almaya devam edeceğiz. Bu güzel şehrimizi ortak akılla yönetmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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