Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik'teki toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2023'te gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteği başvuruları incelendi.

İldeki işgücünün niteliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla hazırlanan yıllık işgücü eğitim planı, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle ilgili denetleme önceliklerinin görüşüldüğü toplantıda, bu konuda kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Niğde'de, 2023'te 3 bin 896 kişi özel sektörde işe yerleştirildi, işbaşı eğitim programlarıyla 145 kişi işbaşı yaptı.