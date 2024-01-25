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        Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:02 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:02
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        Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik'teki toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2023'te gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteği başvuruları incelendi.

        İldeki işgücünün niteliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla hazırlanan yıllık işgücü eğitim planı, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle ilgili denetleme önceliklerinin görüşüldüğü toplantıda, bu konuda kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Niğde'de, 2023'te 3 bin 896 kişi özel sektörde işe yerleştirildi, işbaşı eğitim programlarıyla 145 kişi işbaşı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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