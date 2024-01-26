Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de kar yağışı etkili oldu

        Niğde'de gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

        Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Niğde'de yaşlı çift polisin dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Niğde'de yaşlı çift polisin dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde Belediyesinden öğrencilere yarı yıl tatili etkinlikleri
        Niğde Belediyesinden öğrencilere yarı yıl tatili etkinlikleri
        İŞKUR desteğiyle hayvanlarının sayısını artıran işitme engelli, ailesinin g...
        İŞKUR desteğiyle hayvanlarının sayısını artıran işitme engelli, ailesinin g...
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den STK ziyaretleri
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den STK ziyaretleri